Temptation Island in onda anche a settembre: la versione Winter è ufficiale

Temptation Island Winter si farà! Da tempo si vocifera di una versione invernale del programma cult dell'estate e ora è arrivata l'ufficialità. Durante la seconda puntata di Temptation Island 2024 è stato annunciato che sono stati aperti i casting per l'edizione invernale del reality show. Confermato, dunque, quanto anticipato nei giorni scorsi dal blog di Davide Maggio, che aveva spifferato che a fine agosto partiranno in Sardegna le riprese di Temptation Island Winter con nuove coppie desiderose di mettere a dura prova i loro sentimenti.

Filippo Bisciglia conduttore anche di Temptation Island Winter?

Temptation Island Winter non sarà con concorrenti Vip come accaduto in passato ma al centro della scena ci saranno ancora una volta persone comuni. A guidare le redini dello show dovrebbe esserci di nuovo Filippo Bisciglia, ormai al timone del format da tempo. Interpellato da Tv Sorrisi e Canzoni si è però limitato a dire: "Se vedremo l’edizione Winter in onda? La speranza è l’ultima a morire. Lo avrei dovuto condurre io ed ero molto contento quando me l’avevano proposto. Di solito quando in inverno sono libero faccio altri lavori. Sapendo che c’era la possibilità di condurre Temptation anche tra gennaio e febbraio mi ero tenuto libero".