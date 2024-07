Coppie Temptation Island 2024 un mese dopo: chi si è lasciato e chi è rimasto insieme

Ludovica e Christian si sono lasciati dopo Temptation Island

Ludovica e Christian sono stati i primi a lasciare Temptation Island dopo un falò di confronto anticipato. I due non sono tornati insieme dopo la fine delle registrazioni. Ludovica ha detto di sentirsi più serena oggi, più sincera anche nei confronti del rapporto con Christian, per il bene di tutti. Al momento ha trovato un'altra casa, ripartendo da zero anche dal punto di vista lavorativo. È dispiaciuta che al falò non sia riuscita a avere un confronto con lui costruttivo. Ludovica e Christian si sono sentiti in questo mese e hanno provato a dialogare. In ogni caso Christian non ha accettato questo distacco. Christian ha ribadito che ci è voluto del tempo per superare la fine di questa storia. Dopo il programma Christian ha detto che Ludovica non è stata in grado di esprimere almeno compassione per i suoi sentimenti. Secondo lui, lei non ci teneva. Ludovica in effetti ha più volte fatto capire di essere a un punto del rapporto dove le mancava forse solo il coraggio di dire fine al rapporto, consapevole che Christian meriti più amore del suo, che non c'è.

Alessia e Lino non sono tornati insieme dopo Temptation Island

Nessun ritorno di fiamma pure per Alessia e Lino anche se la ragazza ha ammesso a Witty Tv di sentire molto la mancanza dell'ormai ex fidanzato. Dopo Temptation Island i due si sono sentiti (ma mai visti) e ci sono stati solo litigi. Alessia ritiene la storia conclusa. Davanti alle telecamere Lino ha capito di aver avuto un comportamento sbagliato con Alessia, senza dimostrazioni affettive, quindi senza vivere davvero i loro sentimenti. Grazie al programma ha comunque capito che Alessia non le manca e che la tentatrice Maika gli ha reso chiaro cosa vuole davvero oggi in una relazione. Con Maika si sono sentiti amichevolmente, ma per il momento non ha cercato di incontrarla.

Gaia e Luca si sono lasciati dopo Temptation Island

Dopo aver lasciato Temptation Island insieme Gaia e Luca si sono mollati. Gaia ha deciso di chiudere la relazione, dicendo di aver bisogno di trovare amore per sé stessa. Lui non se lo aspettava e dice di amarla ancora, nonostante il suo desiderio mai celato di volere una relazione fisicamente esclusiva, con delle libertà che Gaia gli aveva comunque più o meno direttamente concesso. Gaia ha rivelato che appena rientrati a casa hanno litigato tantissimo e ha scelto alla luce di queste continue tensioni di chiudere il rapporto. Per Gaia i problemi vanno oltre l'amore, alla ricerca di una spensieratezza che non ha più. Si sente ancora con il tentatore Yakub: "Ho voglia di abbracciarlo, poi non so se tra noi sarà amicizia o altro. Non mi pongo neanche questa domanda", ha dichiarato.