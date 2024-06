Chi è Siria di Temptation Island e come è riuscita a dimagrire 85 chili

Fin dal video di presentazione Siria Pingo ha attirato l'attenzione dei telespettatori di Temptation Island 2024 per via della sua storia particolare, del suo cambiamento drastico e della sua voglia di rivalsa. 22 anni, proveniente da Massa Carrara, Siria ha deciso di partecipare al programma di Filippo Bisciglia per mettere alla prova il suo amore per Matteo Vitali , che va avanti da sette anni. "Ho scritto a Temptation Island perché sono cambiata sotto ogni punto di vista e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene", ha spiegato Siria, che ha perso 85 chili negli ultimi due anni.

Siria Pingo dimagrita di 85 chili in due anni prima di Temptation Island

"Fino a due anni fa pesavo 130 chili, ho perso 85 chili. Ho una voglia matta di divertirmi e di far vedere quello che sono oggi", ha aggiunto Siria di Temptation Island, che è impiegata in un'agenzia assicurativa. "La guardano tutti, gli ronzano intorno. Mi dà molto fastidio. Non volevo partecipare a Temptation, sono rimasto sorpreso quando Siria ha scritto al programma. Nel nostro rapporto va tutto bene", ha invece ammesso il fidanzato Matteo, che è molto legato alla sua dolce metà.

Come è riuscita a dimagrire Siria di Temptation Island: dieta e intervento

85 chili in due anni. Una vera e propria trasformazione quella di Siria di Temptaton Island. Che tipo di dieta ha seguito? Un piano alimentare ad hoc con l'aiuto di un esperto abbinato all'esercizio fisico. Ma a fare la differenza è stata la sleeve gastrectomy, come spiegato dalla stessa Siria in un video su TikTok, girato prima della sua partecipazione a Temptation Island. Sostanzialmente si tratta di un intervento chirurgico che agisce riducendo la fame e aumentando la sazietà. A queste modifiche ne conseguono una forte riduzione dell’appetito e una sazietà che arriva in maniera precoce (cioè dopo pochi bocconi): il quantitativo di cibo assunto è quindi molto ridotto con conseguente perdita di peso. È un intervento irreversibile.