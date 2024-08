I fratelli Gallagher pronti a rifondare gli Oasis: indizi social e rumors

Le parole di Liam Gallagher

Ad alimentare le indiscrezioni lo stesso Liam Gallagher, che su X ha scritto domenica: "I never did like that word former" (ovvero "non mi è mai piaciuta la parola ex"). Poi, rispondendo a un follower a proposito di un possibile concerto a Heaton Park (Manchester), ha scritto: "See you down the front you big fanny" ("Ci vediamo in prima fila..."). Gli Oasis si erano sciolti 15 anni fa per i continui litigi tra i due fratelli e frontmen del gruppo.