Noel Gallagher: "Amo Napoli, ma in finale di Champions..."

Noel Gallagher , ex membro degli Oasis, ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle prossime sfide di Champions League . Il cantante, grande tifoso del Manchester City , ha fatto le sue previsioni per le fasi finali della competizione.

Gallagher: "In finale preferisco l'Inter"

Alla domanda sull'avversaria preferita per il Manchester City in un'eventuale finale di Champions, Gallagher si è espresso così: "Preferirei affrontare l'Inter perché non sono molto bravi, Lukaku non sta giocando bene. In questo momento, secondo me, il Napoli è più forte del Milan. Manchester City-Napoli sarebbe sicuramente la finale più bella. I tifosi sono fantastici, mi fanno impazzire perché hanno un entusiasmo incredibile".