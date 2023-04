Napoli, Di Lorenzo condottiero come Garibaldi: la promessa del tifoso

Napoli-Milan è alle porte e i tifosi azzurri sognano una notte magica. Domani, 18 aprile (ore 21) appuntamento al "Maradona" per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. C'è da ribaltare l'1-0 su cui si è conclusa la sfida di andata, mercoledì scorso al "Meazza". Scontato confidare in Osimhen, delle cui condizioni si sono personalmente sincerati i tifosi presenti in massa a Castel Volturno, ma serve almeno un gol per riaprire i giochi e chiunque lo realizzi è ben accetto.