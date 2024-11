Alena Seredova dimagrita, il duro commento che zittisce gli haters

TORINO - Non si è mai tirata indietro, neanche quando ha dovuto affrontare un mare in tempesta. Madre, moglie, donna di spettacolo: Alena Seredova , ex moglie del portiere della Nazionale Gigi Buffon si difende dall’ennesimo attacco degli haters. Dopo aver pubblicato una propria foto, la modella ceca è stata accusata di aver usato dei filtri per modificare lo scatto. Ma la reazione di Alena Seredova non si è fatta attendere più di tanto.

Alena Seredova, la risposta è immediata

Alena Seredova, anche in questa occasione non si è tirata indietro. Dopo essere stata bersagliata in passato per qualche chilo in più, oggi viene criticata per la sua presunta eccessiva magrezza. Ma le critiche non hanno spostato più di tanto Alena, che ha risposto per le rime. “Ecco rosichi - scrive la Seredova nei commenti del proprio post - io ho perso tanti chili, non ho mai usato filtri e ho pubblicato le mie foto anche quando non ero in forma … perciò non offendere”. Una reazione veemente e giustificata quella della modella e attrice ceca che ha silenziato l’odiatore seriale. Anche perché Alena, 46 anni splendidamente mortati, mamma di tre figli e felicemente sposata con Alessandro Nasi, ha sempre avuto un approccio molto naturale sui social: si mostra come è e non sente l'obbligo di piacere per forza a tutti. Ce ne fossero, così.