Matrimonio Buffon e Ilaria D'Amico, il gesto che ha sconvolto gli invitati

A quasi un mese dal sì tra Gigi Buffon e Ilaria D'Amico continuano a trapelare retroscena e curiosità sul matrimonio tra l'ex portiere e la giornalista. Un matrimonio tanto atteso, arrivato dopo dieci anni e un figlio insieme. Stando a quanto riporta Oggi, un gesto dell'ex calciatore avrebbe sconvolto i duecento invitati presenti, principalmente le donne. "Grazie a te, Ilaria, ho conosciuto il vero amore. Io non credevo potesse esistere", ha detto Gigi, lasciando tutti di sasso e scatenando il chiacchiericcio durante il party. "Tra alcuni invitati, soprattutto nella parte femminile, più attenta e sensibile alle sfumature, quel riferimento al "vero amore" non è piaciuto. È sembrato un inutile sgarbo , se non addirittura uno sgarro , nei confronti di Alena Seredova, ex moglie e madre dei suoi figli Louis Thomas e David Lee, che a questo punto potrebbe sentirsi retrocessa al rango non esaltante di un amore dubbio, finto, falso e in ogni caso non vero", ha spiegato il magazine.

"Ma cosa gli è saltato in mente?", ha avrebbe rimarcato una donna in abito griffato, uscita dalla festa per prendere dall’auto uno scialle in cachemire con cui coprirsi le spalle. - racconta il settimanale - "Non puoi fare il trottolino amoroso come se il passato non esistesse. Alena Seredova, l’hai sposata, hai fatto due figli con lei e dieci anni fa l’hai lasciata cornuta e mazziata. Se il vero amore te lo ha fatto scoprire Ilaria ve lo dite tra voi in privato. Dirlo in pubblico non è rispettoso, prima di tutto nei confronti della tua ex. Ma anche dei figli. Cosa avranno pensato stasera i due ragazzi, di essere frutto di un sentimento di serie B?". E ancora: "Non si può pretendere", ha sentenziato sarcastica una signora aggiustandosi l’abito lungo per prendere posto su una fuoriserie, "è un uomo, il suo vocabolario per la comunicazione di situazioni complesse, soprattutto sul piano sentimentale e familiare, è quello che è". Sui toni sessisti ha calcato la mano anche un’altra invitata: "Il paragone tra lei e lui è impietoso", ha detto. "Ilaria è di un’altra categoria. Non ha parlato di Gigi, ma della loro "meravigliosa famiglia" e dell’amore dei loro ragazzi. In due righe ha tenuto dentro tutto, il passato, il presente e il futuro della loro storia".