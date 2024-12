Mammucari dopo Belve posta (e poi cancella) i vocali di Fagnani. E arriva la frecciata dell'ex

Teo Mammucari ha pubblicato su Instagram alcuni messaggi vocali che si è scambiato con Francesca Fagnani dopo la lite a Belve . Poi ha cancellato tutto. Ma il video è rimasto online ed è diventato ben presto virale. "Oh Teo scusami il disturbo, ti mando un messaggio perché starai cenando. Ci ho pensato, siccome è un’edizione bella e secondo me tu sei giusto per Belve, ma vogliamo farla senza…", dice il primo vocale che viene interrotto. "Ehh quindi se ti va domani mattina ti faccio chiamare dalla produzione. Ci vediamo in settimana, ti faccio chiamare da Salvatore", è un altro spezzone. Alla fine l’attore ha commentato: "Che carina. Io capisco perché la amo questa donna". Con questo post Teo sembra voler accusare la giornalista di essere "una persona costruita" anche se poi ha preferito cancellare tutto.

“Non è un rapporto buono, ma da genitori, anche perché altrimenti se fosse buono, saremmo ancora insieme. Non è facile e non è stato facile perché non siamo mai stati realmente uniti. La nostra storia è nata per gioco, poi è nata questa gioia e ci siamo presi la responsabilità. I figli si fanno al momento giusto, ma oggi siamo felici. Abbiamo un rapporto sano ma non può essere bello", aveva detto qualche tempo fa Teo Mammucari a Verissimo a proposito del suo attuale legame con Thais Wiggers, che da anni ha lasciato il mondo dello spettacolo.

L'intervista di Teo Mammucari a Belve ha generato un grande chiacchiericcio sul web. Non ha lasciato indifferente neppure Thais Wiggers , l'ex Velina bionda di Striscia la notizia (era in coppia con Melissa Satta). La modella brasiliana ha avuto una relazione con Mammucari e dalla loro unione è nata la figlia Julia , che oggi ha 16 anni. "Tempo al tempo...Prima o poi la maschera cade", ha scritto in una storia Instagram Thais, subito dopo la messa in onda del programma di Francesca Fagnani e aggiungendo l'emoji di una belva. Una chiara frecciata all'ex, con la quale il rapporto post rottura è sempre stato piuttosto complicato.

Le parole di Teo Mammucari dopo l'intervista a Belve: cosa ha detto

RTL 102.5 ha raccolto in esclusiva il commento dell'attore comico, che ha ricostruito quanto accaduto: "Sì, è vero, sono stato io a chiedere di andare, - ha spiegato Teo - ma l’ho fatto con una richiesta precisa: che Francesca non parlasse dei miei familiari. La mia intenzione era e rimane quella di proteggere le persone che amo, rispettando la loro privacy. Capisco che in un contesto televisivo, dove la visibilità è alta e le dinamiche possono essere complicate, certe scelte possano sembrare improvvise o difficili da comprendere. Ma alla base di tutto c’è una volontà di difendere ciò che per me è sacro: la mia famiglia e la mia vita privata. Sono consapevole che, come personaggio pubblico, ci sono aspettative e pressioni, ma la mia umanità viene prima di ogni cosa".

"Inizialmente, Francesca aveva rifiutato la mia richiesta, ed io l’ho rispettata. Tuttavia, dopo una settimana, mi ha richiamato, dicendo che le sarebbe piaciuto avermi come ospite e che avrebbe evitato di trattare l’argomento familiare. È stata molto gentile e professionale, sia al telefono che nei momenti precedenti l’ingresso in studio. Ma una volta iniziato il programma, il suo cambiamento di ruolo da donna a conduttrice mi ha creato un certo disagio. Avevo paura che, nonostante l’accordo, l’argomento delicato della famiglia potesse essere sollevato, e per me quella sarebbe stata una situazione emotivamente difficile".

E poi ancora: "Sono consapevole che, da un punto di vista professionale, avrei dovuto gestire la situazione diversamente. Ma sono prima di tutto una persona con le sue fragilità e, in quel contesto, ho sentito di dover proteggere la mia privacy e difendere la mia famiglia. Ho sbagliato nel scegliere quel momento per partecipare a quel programma, ma ho cercato di fare ciò che mi sembrava giusto, nonostante le difficoltà. Francesca ha fatto bene il suo lavoro e io ho preso una decisione che, purtroppo, si è rivelata non adatta al contesto. Sono un artista, un presentatore, un ‘mattatore’, ma prima di tutto sono umano, con le mie fragilità. E mettere la famiglia al primo posto è una scelta che sento profondamente, indipendentemente dalle circostanze".

Cosa è successo dopo la lite tra Mammucari e Fagnani a Belve

Dopo che la lite a Belve con Teo Mammucari è stata mandata in onda su Rai2, Francesca Fagnani si è limitata a ringraziare pubblicamente tutti coloro che l'hanno supportata. "Grazie amici. Stasera più che mai", ha commentato su X.