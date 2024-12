Mammucari a Belve perde la testa con Francesca Fagnani: "Ma vaff..."

Mammucari furioso lascia lo studio di Belve

L'intervista interrotta è stata mandata in onda comunque nella puntata di stasera in cui sono venute così alla luce le motivazioni che hanno spinto Mammucari ad andarsene via. "Non me la sento perché non mi interessano né i soldi né queste domande. È il tuo programma" ha detto il conduttore, spiegando poi alla Fagnani di essere "dispiaciuto per come mi hai trattato, preferisco la Francesca dietro le quinte e quella che mi mandava i messaggi su WhatsApp. Non è che non ce l’ho fatta, non ce l’hai fatta tu". E infine lo sfogo catturato dal microfono acceso mentre Mammucari stava lasciando lo studio: "Ma vaffan***o va".