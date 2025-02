Chi è Tommy Cash, il cantante di Espresso Macchiato che arriva dall'Estonia

Mentre Olly trionfava al Festival di Sanremo 2025, Tommy Cash vinceva l’Eesti Laul, il contest estone con cui viene scelto il rappresentante del Paese all’Eurovision. La sua canzone - Espresso Macchiato - mescola italiano e inglese, entrambi maccheronici, e ci infila un po’ di tutto: oltre al caffè, la mafia, i limoni e gli immancabili spaghetti. Il tutto accompagnato da una movimentata musica dance. Il ritornello recita “mi amore, mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato, por favore, por favore”, mentre qua e là nelle strofe spuntano citazioni assortite che ricalcano stereotipi italiani. Da quelle, più prevedibili per un rapper, che riguardano il fascino per i soldi (“my money numeroso”) e lo stile dei malavitosi ("I’m sweating like a mafioso", ovvero "sto sudando come un mafioso"), alle altre altrettanto superficiali ma più da cartolina come "ciao bella".

Chi è Tommy Cash

Tommy Cash, vero nome Thomas Tammemets, è nato a Tallinn, capitale dell’Estonia, nel 1991. È cresciuto nel distretto di Kopli, in una famiglia di umili origini e dal background culturale variegato: le sue radici affondano in Estonia, Russia, Ucraina e Kazakistan. Fin da bambino ha mostrato una forte inclinazione artistica, dedicandosi inizialmente alla street art e al writing. Solo in seguito si è avvicinato alla musica, con tre singoli pubblicati nel 2012. L'anno successivo ha ottenuto i primi riconoscimenti grazie a Guez Whoz Bak, premiato come demo dell’anno dall’emittente Raadio 2. Artista in continua ascesa, dopo un primo album di discreto impatto, conquista maggiore notorietà grazie alla collaborazione con i Little Big, con cui realizza la miniserie American Russian. Nel 2016, con il videoclip della sua canzone Give Me Your Money ha ottenuto il terzo posto ai Berlin Music Video Award, e poco dopo ha intrapreso il suo primo tour europeo. Ha cantato anche in Italia. Definito come un artista concettuale in grado di "miscelare una tenerezza pura con un umorismo distorto", oggi Tommy Cash è un artista richiesto anche all’estero in festival prestigiosi come Glastonbury, Sziget e Roskilde.