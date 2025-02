Sanremo 2025, vince Olly. Ma quante polemiche in finale!

INVIATA A SANREMO - Olly è il vincitore del Festival di Sanremo 2025. Ha trionfato con la canzone "Balorda nostalgia". Sarà lui a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025. Il cantante ligure ha battutto Lucio Corsi , secondo classificato. Terzo posto per Brunori Sas mentre Fedez si è dovuto accontentare del quarto posto (che per come si era presentato a Sanremo, tra polemiche di varia natura, è un trionfo). Solo quinto Simone Cristicchi . La vittoria di Olly (bella canzone, bella interpretazione, management giusto al terzo successo di fila dopo Mengoni e Angelina Mango e atteggiamento perfetto) è meritata ma Achille Lauro e soprattutto Giorgia fuori dalla cinquina finale hanno provocato proteste in sala stampa e all'Ariston.

Giorgia, le lacrime all'Ariston sono quelle di un'artista pazzesca

Quando è salita sul palco per ritirare il Premio Tim la cantante romana, che tra conduzione e musica sta vivendo una seconda giovinezza, si è commossa. Anzi, è scoppiata proprio in lacrime. E ha detto che alla fine quello che conta è l'affetto del pubblico. Verissimo, e lei è un'artista pazzesca. Magari ne farà tesoro anche Tony Effe, arrivato venticinquesimo e (sembra) volato a Roma subito dopo la sua esibizione. Evidentemente aveva capito che non era aria. Appuntamento con Sanremo all'anno prossimo. Come ha sentenziato un cronista in sala stampa dopo la proclamazione del vincitore, al microfono: "È finita".