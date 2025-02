Bufera dietro le quinte a Sanremo: le voci clamorose su Elodie e Tony Effe

Sale la tensione alla finale del Festival di Sanremo 2025. Stando a quello che si mormora sui social Elodie e Tony Effe sarebbero andati su tutte le furie dopo le rispettive performance. Già sul palco la Di Patrizi è apparsa piuttosto strana: durante la performance si è commossa e a fatica ha portato a termine l'esibizione. La cantante è poi entrata da sola, senza le ballerine che erano previste in scaletta. Secondo il racconto di alcuni utenti, qualcuno avrebbe strappato il vestito di Elodie poco prima della sua entrata in scena mandando la 34enne su tutte le furie. Tony, invece, una volta sceso dal palco, sarebbe partito alla volta di Roma, perché stufo della settimana sanremese. Nervi tesi anche per Lucio Corsi, che è apparso piuttosto irritato davanti a Carlo Conti. Pare che dietro le quinte si sia lasciato andare a imprecazioni di vario tipo.