"Isola dei Famosi si farà ma senza Ilary Blasi, scelta la nuova conduttrice"  

L'Isola dei Famosi tornerà presto in televisione. Da mesi si parla del futuro di questo reality show dopo il flop dello scorso anno, quando alla conduzione c'era Vladimir Luxuria, ex opinionista storica del programma. In molti, a partire dalla produzione, hanno chiesto a gran voce il ritorno di Ilary Blasi che ha condotto la trasmissione per ben tre edizioni ma l'ex signora Totti ha preferito rifiutare l'offerta. Ha scelto di accettare la nuova sfida di The Couple, un format inedito che andrà in onda su Canale 5 ad aprile. E l'Isola? Stando a quanto scrive Dagospia sarebbe arrivata "la fumata bianca" dopo giorni di incertezza e indecisione, dove qualcuno ha addirittura pensato di cancellare lo show dopo tanti anni di programmazione. E invece tornerà presto con al timone un volto inedito. "Archiviata la pazza idea di Signorini conduttore perché reduce da un impegno lunghissimo con il Grande Fratello, i dirigenti avrebbero deciso di puntare sul nome che da settimane circola negli ambienti televisivi: Veronica Gentili - scrive il portale - Il nome della conduttrice de Le Iene piace ai vertici, molto meno alla società di produzione Banijay". Tutto il resto è da definire: dalla data di inizio ai concorrenti, passando per l'inviato.