Ilary Blasi torna a Mediaset con un programma inedito. E si parla di... coppie

Sta per cominciare una nuova avventura per Ilary Blasi. La showgirl sarà al timone di The Couple, un nuovo reality game che andrà in onda su Canale 5. Si tratta di un format che vedrà come protagonisti dei personaggi del mondo dello spettacolo, che si sfideranno. Coppie vere, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere.