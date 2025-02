Eurovision 2025, Gabry Ponte ci prova con San Marino: "Mandiamo Tutta l'Italia in Europa"

Ancora un colpo di scena sull'Eurovision Song Contest 2025. Dopo la polemica su Tommy Cash e il no di Olly, ora spunta Gabry Ponte come papabile rappresentante di San Marino. Il deejay è tra i cantanti in gara al San Marino Song Contest, l'evento del prossimo 8 marzo con cui si selezionerà il rappresentante del piccolo stato indipendente. Ponte, ex membro degli Eiffel 65, porterà 'Tutta l'Italia', la canzone che ha fatto da colonna sonora all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Ma tra gli artisti alla ricerca di un posto in Europa ci sono altri volti noti italiani: Bianca Atzei, Marco Carta, Luisa Corna, Silvia Salemi, Pierdavide Carone, Boosta, Vincenzo Capua. Ponte sembra però il grande favorito: basti pensare che erano in molti a volerlo come rappresentante dell'Italia (ma come da regolamento è toccato a Lucio Corsi dopo il rifiuto di Olly). Qualche anno fa San Marino è stato rappresentato da Achille Lauro, che è stato però eliminato alla semifinale del concorso.