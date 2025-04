Torna Belve in tv: tra i nuovi ospiti anche Marcell Jacobs

Tutto pronto per il ritorno di Belve in tv. Il programma cult di Francesca Fagnani ritornerà con un nuovo ciclo di interviste martedì 22 aprile, subito dopo Pasqua. Come sempre su Rai 2 e in prima serata. Tra le nuove Belve ci sarà anche colui che nel 2021 si è laureato ‘uomo più veloce al mondo’. Davide Maggio ha annunciato in anteprima che Marcell Jacobs sarà ospite della trasmissione Rai. Il velocista azzurro, campione olimpico a Tokyo, ha accettato di sedere sul temuto sgabello e sottoporsi alle domande della conduttrice. Un modo per raccontarsi in maniera inedita, sia sul fronte sportivo sia su quello più intimo e privato. Jacobs si aggiunge ad un ricco parterre di ospiti, alcuni già trapelati nei giorni scorsi. Tra i tanti sono confermati i nomi di: Sabrina Impacciatore, Milly D’Abbraccio, Raz Degan, Nathalie Guetta, Paola Iezzi, Michele Morrone, Benedetta Rossi e Guè.