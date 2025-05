Bufera Bertolucci, la durissima frase su Simona Ventura e il tennis: "Anche lei parla..."

La carriera della Giorgi e il nuovo capitolo in tv

- La partecipazione di Camila Giorgi all'Isola dei Famosi ha suscitato un teatrino a distanza. Simona Ventura, nel presentare la ex tennista come concorrente del reality, l'ha definita. Questa affermazione ha provocato la reazione di Paolo Bertolucci, ex campione di Coppa Davis e attuale opinionista, che su X (ex Twitter) ha commentato:

Camila Giorgi, ritiratasi dal tennis professionistico un anno fa, ha avuto una carriera altalenante. Ha raggiunto il 26° posto nel ranking WTA, vinto quattro titoli, tra cui il prestigioso WTA 1000 di Montreal, e raggiunto i quarti di finale a Wimbledon nel 2018. Nonostante questi successi, la sua carriera è stata segnata da alti e bassi, anche a causa di vicende personali e giudiziarie, come l'indagine per un presunto certificato vaccinale falso e problemi fiscali. La sua partecipazione all'Isola dei Famosi rappresenta un nuovo capitolo nella sua vita, lontano dai campi da tennis.