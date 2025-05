Lucio Corsi all'Eurovision 2025, ecco perché non ha cambiato vestiti (e ha infranto una regola)

Abito che vince non si cambia. E così Lucio Corsi si è presentato all' Eurovision Song Contest 2025 a Basilea, in Svizzera , con lo stesso look sfoggiato al Festival di Sanremo . Alla semifinale dell'ESC, dove ha presentato la sua Volevo essere un duro , il cantautore 31enne ha riciclato il primo look sanremese, quello con pantaloni neri aderentissimi, top a maniche lunghe trasparente e giacca bolero gialla con dettagli di cristalli (dove aveva nascosto delle patatine dietro le quinte dell'Ariston). Immancabili, poi, gli stivali bicolor con la scritta Woody incisa sotto la suola (un chiaro riferimento a Toy Story). Ma perché Lucio Corsi si veste sempre uguale? La scaramanzia qui c'entra ben poco: l'artista non ha uno stylist e sceglie personalmente gli abiti di scena, tutti acquistati in mercati vintage e in negozi di seconda mano. All'Eurovision Corsi ha deciso di rimanere fedele a se stesso, riciclando gli outfit che sfoggia fin dal tour della scorsa estate. L'obiettivo, come precisato dallo stesso Lucio in più occasioni, è quello di mettere in risalto la musica , rendendo i look solo un elemento "di contorno" alle sue performance, seppur di grande impatto scenico.

La prima esibizione di Lucio Corsi all'Eurovision 2025

La prima esibizione di Lucio Corsi all'Eurovision 2025 è stata intima e coinvolgente, accolta dagli applausi del pubblico di Basilea. Sui social non sono mancati complimenti e stupore: "Lucio insegna a questa gente cos'è la vera musica", "Non faremo Top 10 ma portiamo sempre qualcosa di originale, autentico e credibile", hanno scritto alcuni. Anche il quotidiano inglese The Indipendent si è complimentato con Lucio Corsi perché "ispirato ad alcuni classici della musica italiana - come Paolo Conti - e c'è anche un tocco dei Beatles. Potrebbe essere una sorpresa per la generazione Z". Accolta con entusiasmo dal web anche l'iniziativa di accompagnare il brano con sottotitoli in inglese, per consentire la comprensione del messaggio che il testo vuol mandare.

Lucio Corsi all'Eurovision 2025 beffa il regolamento

All'Eurovision 2025, Lucio Corsi ha introdotto un elemento nuovo sul palco, al limite del regolamento del contest che vieta l’uso di strumenti musical dal vivo. Lui è riuscito ad aggirare la regola, così come aveva già mostrato durante le prove. Il regolamento vieta strumenti collegati a un amplificatore. Non era quindi il caso della sua armonica a bocca. Era da 27 anni che sul palco dell’Eurovision non veniva suonato uno strumento dal vivo. Corsi è qualificato di diritto alla finale di sabato 17 maggio dell'ESC in quanto rappresentante di una nazione tra le “Big Five”, cioè le cinque che contribuiscono maggiormente all’evento: Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna.