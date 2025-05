Eurovision 2025, scaletta prima semifinale: quando cantano Lucio Corsi, Gabry Ponte e Tommy Cash

Tutto pronto per l' Eurovision Song Contest 2025 . Martedì 13 maggio la St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera, ospiterà la prima delle due semifinali della kermesse, che andrà in onda in diretta su Rai2 con il commento di Gabriele Corsi e BigMama. Perché quest'anno l'Eurovision si tiene in Svizzera? Perché l’anno scorso il Paese ha vinto grazie a The code di Nemo. Nel 2025 sono 37 i Paesi in gara : è tornato il Montenegro dopo due anni, mentre la Moldavia ha rinunciato. In finale arriveranno solo 26 artisti . Ci sono sei nazioni che saltano le semifinali: quella ospitante (la Svizzera) e le “Big Five”, cioè le cinque che contribuiscono maggiormente all’evento: Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna. L'Italia è rappresentata da Lucio Corsi con la sua Volevo essere un duro , seconda classificata al Festival di Sanremo 2025. Il vincitore Olly ha preferito rinunciare a questa importante vetrina internazionale per dedicarsi al suo tour in giro per l'Italia.

Programma prima semifinale Eurovision Song Contest 2025

Nonostante sia già in finale all'Eurovision 2025, Lucio Corsi potrà presentare al pubblico la sua canzone nella semifinale di martedì 13 maggio. Nella stessa serata si esibiranno anche Gabry Ponte, che rappresenta San Marino, e il famigerato Tommy Cash con il suo Espresso Macchiato. Sia il deejay italiano sia il cantante estone dovranno conquistarsi l'accesso all'ultima puntata del 17 maggio. Il pubblico potrà votare attraverso il Televoto, previsto per la maggior parte dei Paesi partecipanti (compresa l’Italia, che potrà esprimere una preferenza sia nella prima semifinale, sia nella finale, e non invece nella seconda semifinale di giovedì 15 maggio, dove il nostro Paese non si esibirà), e attraverso il voto online a pagamento, previsto in alcuni Paesi partecipanti e nel resto del mondo, per determinare le prime 10 canzoni che si qualificheranno in finale. In ogni caso, né il pubblico italiano, né la giuria nazionale, potranno votare la canzone in gara che rappresenta l’Italia.

Scaletta prima semifinale Eurovision 2025, quando cantano Lucio Corsi, Gabry Ponte e Tommy Cash

Tommy Cash è tra i primi ad esibirsi stasera. La diretta su Rai 2 inizia alle 21 e il cantante dell'Estonia è il quarto in scaletta. Lucio Corsi è undicesimo quindi dovrebbe esibirsi intorno alle 22.30. Qualche minuto più tardi toccherà a Gabry Ponte.

Questo l'ordine di uscita dei cantanti della prima semifinale dell'Esc 2025:

Islanda: VÆB – RÓA

Polonia: Justyna Steczkowska – GAJA

Slovenia: Klemen – How Much Time Do We Have Left

Estonia: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Spagna: Melody – ESA DIVA

Ucraina: Ziferblat – Bird of Pray

Svezia: KAJ – Bara Bada Bastu

Portogallo: NAPA – Deslocado

Norvegia: Kyle Alessandro – Lighter

Belgio: Red Sebastian – Strobe Lights

Italia: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

Azerbaigian: Mamagama - Run With U

San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Albania: Shkodra Elektronike – Zjerm

Paesi Bassi: Claude – C’est La Vie

Croazia: Marko Bošnjak – Poison Cake

Svizzera: Zoë Më – Voyage

Cipro: Theo Evan – Shh

L'omaggio a Celine Dion all'Eurovision 2025

Durante la serata si celebrerà la vittoria di Cèline Dion nel 1988 come rappresentante della Svizzera con il brano Ne Partez Pas Sans Moi. La cantante era riuscita all'epoca a soffiare il primo posto al Regno Unito per un solo punto. Il tributo alla grande cantante e alla sua canzone sarà eseguito dalla Neues Orchester Basel e da quattro artisti che lo scorso anno avevano partecipato alla kermesse.