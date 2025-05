Eurovision 2025, scaletta finale: quando cantano Lucio Corsi, Gabry Ponte e Tommy Cash

Tutto pronto per la finale di Eurovision 2025 . Stasera giunge al termine la 69a edizione dell'Eurovision Song Contest. A sfidarsi 26 Paesi, con 26 canzoni in gara, dopo le due semifinali degli scorsi giorni. Lo show inizierà alle 21, in diretta dalla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera. Le conduttrici sono Hazel Brugger, Michelle Hunziker e Sandra Studer . L'ordine di scaletta è stato deciso dalla Società Svizzera di Radiotelevisione (SRG SSR) tramite sorteggio.

Scaletta finale Eurovision 2025, quando cantano stasera Lucio Corsi, Gabry Ponte e Tommy Cash

Tommy Cash è tra i primi ad esibirsi stasera. La diretta su Rai 1 inizia alle 21 e il cantante dell'Estonia è il terzo in scaletta. Il nostro rappresentante, Lucio Corsi con la canzone Volevo essere un duro, si esibirà orientativamente intorno alle 22. Ricordiamo che il ritmo dell'Eurovision è molto serrato. Per ammirare Gabry Ponte, in gara con San Marino, toccherà attendere le 23 e oltre: il deejay è infatti penultimo.

Questo l'ordine di uscita dei cantanti alla finale dell'Esc 2025:

Norvegia - Kyle Alessandro con Lighter

Lussemburgo - Laura Thorn con La Poupée Monte Le Son

Estonia - Tommy Cash con Espresso Macchiato

Israele - Yuval Raphael con New Day Will Rise

Lituania - Katarsis con Tavo Akys

Spagna - Melody con Esa diva

Ucraina - Ziferblat con Bird of Pray

Regno Unito - Remember Monday con What the Hell Just Happened?

Austria - JJ con Wasted Love

Islanda - VÆB con Róa

Lettonia - Tautumeitas con Bur Man Laim

Paesi Bassi - Claude con C’est la vie

Finlandia - Erika Vikman con Ich Komme

Italia - Lucio Corsi con Volevo essere un duro

Polonia - Justyna Steczkowska con Gaja

Germania - Abor & Tynna con Baller

Grecia - Klavdia con Asteromáta

Armenia - PARG con Survivor

Svizzera - Zoë Me con Voyage

Malta - Miriana Conte con Serving

Portogallo - Napa con Deslocado

Danimarca - Sissal con Hallucination

Svezia - Kaj con Bara Bada Bastu

Francia - Louane con Maman

San Marino - Gabry Ponte con Tutta l’Italia

Albania - Shkodra Elektronike con Zjer

Dove vedere la finale dell'Eurovision 2025 in tv e in streaming

Dove vedere la finale dell'Eurovision Song Contest 2025 in diretta tv e live streaming? Su Rai 1, col commento di Big Mama e Gabriele Corsi. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone o sul canale YouTube di Eurovision.

Come votare alla finale dell'Eurovision 2025

La regola aurea di Eurovision è che non si può votare per l'artista del proprio Paese: questo vuol dire che gli italiani non potranno votare per Lucio Corsi, ma dovranno affidare i loro voti e le loro preferenze a un altro cantante o band in gara. Per votare si può chiamare da telefono fisso al numero 894.001 digitando il codice dell’artista che si vuole votare, oppure inviare un SMS al numero 475.475.0, si può votare tramite app ufficiale dell'Eurovision oppure dal sito ufficiale www.esc.vote.