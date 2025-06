Barbara D'Urso annuncia il ritorno in tv: "A gennaio su Rai 1"

Dopo innumerevoli indiscrezioni, Barbara D’Urso ha confermato il suo ritorno in televisione. Intervista dal Corriere della Sera, la conduttrice napoletana che è ferma da due anni, dalla forzata uscita da Mediaset, ha confermato che presto tornerà a condurre un programma tutto suo. Di recente c'è stato un incontro tra Barbarella e i vertici della Tv di Stato. Erano presenti il ceo di Freemantle e Williams Di Liberatore, direttore intrattenimento prime time Rai, che ha usato parole molto lusinghiere. "Mi ha detto dia vere grande stima di me e del mio percorso professionale, soprattutto in termini di risultati: non solo per lo share, ma anche per la raccolta pubblicitaria", ha raccontato la D'Urso.

Che cosa farà Barbara D'Urso in Rai

A quanto pare Barbara D'Urso sarà al timone di un nuovo show dei sentimenti, destinato al venerdì sera di Rai 1 a partire da gennaio e prenderà il posto di The Voice Kids di Antonella Clerici che traslocherà al sabato sera contro C’è Posta per Te. "Non è Carrambà! E non sono otto puntate. Un progetto di “emotainment” bello, elegante, popolare, commovente e divertente - ha spiegato la presentatrice - Tagliato su misura del prime time di Rai 1. Al direttore è piaciuto moltissimo. L’idea è di fare 4 o 5 puntate, il venerdì sera. Tra l’altro, ho visto che a gennaio il bel programma della Clerici si sposterà dal venerdì al sabato. Tutto quadra".

Barbara D'Urso lontana dalla tv

"Non sono scomparsa per mia scelta. Ma, invece, ho scelto io in questi due anni di stare tranquilla, in un angolo, di non parlare, non replicare mai alle mille cose che ho letto. E aspettare. La pazienza è la virtù dei forti, e io sono una donna forte", ha aggiunto la 68enne.