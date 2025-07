Maneskin reunion, le ultime parole di Damiano: "Torneremo solo quando..."

I Maneskin sono pronti a tornare dopo una lunga pausa. Dalle ultime parole di Damiano David , cantante del gruppo romano, traspare un futuro già scritto per i vincitori di Sanremo 2021. Intervistato dalla rivista britannica 'New Musical Express', l'artista (che da poco ha presentato il suo primo album da solista 'Funny Little Fears') ha spiegato che ora conosce meglio se stesso e pensa che il rapporto con gli altri membri della band possa essere migliore.

Quando torneranno i Maneskin

Quando gli è stato chiesto delle condizioni necessarie per tornare a fare musica con i Maneskin, Damiano David ha risposto: "Dobbiamo essere tutti ben riposati. E penso che dovremmo fare qualcosa che sentiamo davvero, che non sembri affatto un lavoro". E riguardo alla sua crescita personale ha aggiunto: "Ora so molto meglio di cosa ho bisogno e so che anche per loro è così, comprendono meglio di cosa hanno bisogno. Siamo cresciuti. Possiamo comunicare meglio tra noi e mantenere ogni cosa fattibile e sana".

Perché i Maneskin sono in pausa

Qualche tempo fa Damiano David aveva rivelato il motivo che l'aveva spinto a prendersi una pausa dai Maneskin: "Sono solo arrivato a un punto in cui la mia energia e il mio entusiasmo erano diminuiti. Stavo davvero affrontando la pressione, l'ansia, la stanchezza, e avevo bisogno di un nuovo inizio. Avevo bisogno di tornare a scrivere musica solo per il gusto di scriverla, lasciandola come un gioco".