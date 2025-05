Damiano David lascia i Maneskin? "Ecco cosa ho deciso di fare"

I Maneskin sono in pausa e Damiano David ne ha approfittato per lanciare la sua carriera da solista e il suo primo album dal titolo Funny Little Fears, ovvero "piccole divertenti paure". Oltre ad un tour mondiale che lo porterà in giro nei prossimi mesi. I fan sono felici di questa svolta ma temono anche un addio definitivo alla band in cui figurano anche Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Damiano ha però escluso questa possibilità: il suo futuro sarà ancora con i suoi amici e colleghi di sempre. "Non lascerò i Maneskin - ha dichiarato alla presentazione del suo disco - Le due cose, il front man della band e il solista, vivono vite separate e queste due realtà convivono dentro di me. Ma sicuramente questa esperienza di un album tutto mio mi fa ritenere un artista migliore di prima. Ma il disco e il tour non potranno certo oscurare la proposta artistica dei Maneskin, quel che abbiamo fatto insieme resterà per sempre. E non credo affatto che il nostro pubblico possa sentirsi in qualche modo spiazzato da questa mia scelta solista, perché una realtà non cancella l'altra".