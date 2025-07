A Temptation Island 2025 si continua a parlare di calcio. Dopo il fidanzato sfegatato della Lazio, che ha ammesso di preferire i biancocelesti alla sua compagna, ora a tenere banco è il Napoli. Nella puntata andata in onda su Canale 5 giovedì 24 luglio, Antonio, legato da tempo a Valentina, è andato su tutte le furie quando il tentatore Francesco ha provato a fare colpo sulla ragazza tirando in ballo la squadra campione d'Italia. "Facciamo una cosa, quando riparte il campionato del Napoli, ci andiamo a vedere una partita, ti porto in tribuna Posillipo", ha detto. Parole che hanno letteralmente acceso Antonio che prima si è sfogato a parole poi è passato ai fatti. "Tribuna Posillipo, neanché avesse detto tribuna autorità. Io la vivo la partita, non me la faccio raccontare", ha detto Antonio, anche lui appassionato del club di Aurelio De Laurentis e frequentatore abituale della curva B. Che però quest'anno ha dovuto rinunciare all'abbonamento allo stadio per regalare uno gazebo - tra l'altro non apprezzato - alla sua Valentina. E per questo la proposta di Francesco lo ha infastidito parecchio.