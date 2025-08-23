Ballando con le Stelle 2025, tra i concorrenti ufficiali anche Filippo Magnini

A Ballando con le Stelle non manca mai la quota sportiva. E, ancora una volta, Milly Carlucci ha coinvolto nomi di un certo livello. Dopo l'ufficialità di Fabio Fognini, alla sua prima esperienza televisiva, la produzione del dancing show ha annunciato nel cast l'ex nuotatore Filippo Magnini. "La sua prossima gara non sarà in piscina, ma sulla pista più luminosa della TV: Filippo Magnini è pronto per Ballando con le Stelle 2025", è la didascalia del video diffuso sui social in cui si vede lo sportivo che si esercita in acqua a passo di danza. "Quest'anno sarò un concorrente di Ballando con le Stelle, Milly arrivo", dice Re Magno nel filmato. Per il marito di Giorgia Palmas non è la prima volta in un programma del genere, da qualche anno è sempre più protagonista sul piccolo schermo. In passato è stato inviato de L'Isola dei Famosi e concorrente di Celebrity MasterChef Italia ed è stato conduttore di alcuni format come Amarsi un po'-Istruzioni per l'uso.