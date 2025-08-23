Temptation Island, il retroscena su Lazio e Roma: cosa è successo dopo la fine del programma

"Forza Lazio!", così Filippo Bisciglia a Temptation Island. Il conduttore ha manifestato apertamente la sua fede calcistica e dopo la fine del reality show ha raccontato cosa è successo dopo quell'esternazione. "Nascondere la propria fede calcistica per me non ha senso. Nell’ultima edizione di Temptation Island ho avuto modo di palesare la mia lazialità. Finito il programma ho detto agli autori, e molti sono romanisti, di non tagliare quel passaggio. Nessuno mi ha detto niente, anzi, ci abbiamo riso. Ma non avevo dubbi, perché il nostro è un programma vero", ha dichiarato al Corriere della Sera. Ha poi svelato com'è nata la sua passione per il club biancoceleste: "Sono cresciuto in un palazzo fatto di soli tifosi biancocelesti. Guardavamo le partite tutti insieme sul divano. Da bambino andai perfino a Napoli con papà a vedere lo spareggio col Campobasso per non andare in C".
Temptation Island, Filippo Bisciglia e Lotito
Filippo Bisciglia ha poi menzionato Lotito e un ipotetico falò di confronto con i tifosi: "Dispiace ovviamente per il blocco del mercato e per gli ultimi campionati non esaltanti, ma apprezzo che i laziali, nel bene e nel male, abbiano in Lotito un punto di riferimento. Altri tifosi non sanno nemmeno a chi riferirsi. I loro club sono in mano a fondi, fantasmi. Non farei a cambio", ha detto il conduttore di Temptation Island. E sull'importanza del calcio a Roma ha sottolineato: "A me piace molto lo sfottò, ho molti amici romanisti. Con loro ci provochiamo, ci stuzzichiamo. Ma al derby andiamo allo stadio insieme, dividendoci solo all’ingresso. A volte però, purtroppo, la rivalità sconfina in violenza. Una volta, all’ingresso dello stadio, alcuni tifosi mi stavano per aggredire: si fermarono quando uno mi riconobbe. Non so cosa sarebbe successo altrimenti".