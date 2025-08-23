Temptation Island, il retroscena su Lazio e Roma: cosa è successo dopo la fine del programma

"Forza Lazio!", così Filippo Bisciglia a Temptation Island. Il conduttore ha manifestato apertamente la sua fede calcistica e dopo la fine del reality show ha raccontato cosa è successo dopo quell'esternazione. "Nascondere la propria fede calcistica per me non ha senso. Nell’ultima edizione di Temptation Island ho avuto modo di palesare la mia lazialità. Finito il programma ho detto agli autori, e molti sono romanisti, di non tagliare quel passaggio. Nessuno mi ha detto niente, anzi, ci abbiamo riso. Ma non avevo dubbi, perché il nostro è un programma vero", ha dichiarato al Corriere della Sera. Ha poi svelato com'è nata la sua passione per il club biancoceleste: "Sono cresciuto in un palazzo fatto di soli tifosi biancocelesti. Guardavamo le partite tutti insieme sul divano. Da bambino andai perfino a Napoli con papà a vedere lo spareggio col Campobasso per non andare in C".