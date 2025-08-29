Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Camilla Mancini, la figlia di Roberto, sbarca a Forum  

A dare l'annuncio la conduttrice Barbara Palombelli: il programma ripartirà su Canale 5 il prossimo lunedì 8 settembre
Camilla Mancini, la figlia di Roberto, sbarca a Forum  
Camilla Mancini, scrittrice e figlia dell'ex ct azzurro Roberto, sarà il nuovo volto della prossima edizione di Forum, programma storico di Mediaset. La 28enne affiancherà la conduttrice Barbara Palombelli nel ruolo di valletta-assistente. "La storia di Camilla Mancini mi ha affascinato, ho letto i suoi libri e mi sono innamorata della sua storia. E così l'ho voluta a 'Forum'", ha spiegato all'Adnkronos la Palombelli. "La sua storia verrà raccontata in trasmissione, abbiamo preparato una clip di presentazione con lei che racconta il suo percorso - ha aggiunto la giornalista al suo dodicesimo anno consecutivo di conduzione di Forum - Lei farà parte del gruppo di ragazzi che già il pubblico conosce".

La storia di Camilla, la figlia di Roberto Mancini

Camilla Mancini ha all'attivo due libri, 'Sei una farfalla' e 'Libera di essere me', in cui racconta le difficoltà dovute a una paresi facciale, una condizione che le causa asimmetria al viso e mobilità ridotta sul lato destro che l'accompagna dalla nascita, e la scoperta di un equilibrio interiore e di una nuova forza dopo il bullismo subito. "Quest'anno parleremo molto dei temi dell'adolescenza, dello stigma della malattia, del diritto alla salute. Nei suoi libri c'era tutto questo, uno è un romanzo e una un'autobiografia", ha anticipato Barbara Palombelli. Camilla è nata dal rapporto tra Roberto Mancini e l'ex moglie Federica Morelli.

All'Olimpico Barbara Palombelli e Roberto Mancini

L'ingaggio di Camilla a Forum è stato anche foriero di un siparietto allo stadio Olimpico tra Roberto Mancini e Barbara Palombelli. I due si sono infatti incontrati sugli spalti della partita della Roma contro il Bologna e Mancini non ha mancato di sottolineare alla conduttrice che la figlia "è una ragazza tosta". L'appuntamento con la nuova stagione di Forum è per l'8 settembre alle 11.00 su Canale 5.

