"Giulia De Lellis e Tony Effe figlia: è nata", la fake news virale: "Che paura..."

Sui social con tanto di foto della neonata c'è chi annuncia l'arrivo della piccola Priscilla. Ma non è vero. E l'influencer, giustamente, reagisce
2 min

Le fake news, si sa, sono ormai (purtroppo) all'ordine del giorno. Ma annunciare una nascita, con tanto di foto e dichiarazioni dei genitori, forse supera davvero tutto, buongusto compreso. Succede che la gravidanza dell'influencer e imprenditrice Giulia De Lellis sia agli sgoccioli della prima gravidanza: a breve arriverà Priscilla. Il papà è il cantante Tony Effe. La gravidanza, come detto, è alle battute finali ma qualcuno, su una pagina social, ha deciso di dare in anteprima l'annuncio della nascita. Con tanto di foto di una neonata e presunte dichiarazioni da parte dei neo genitori. Una fake news totale che, giustamente, Giulia De Lellis ha denunciato.

Giulia De Lellis e la fake news sulla figlia: le sue parole

"Ma che paura ragazzi. Notizia completamente inventata per di più con il volto di una neonata, che sto coprendo io, che non è mia figlia". Cosa c'era scritto nel post? Si annunciava la nascita della bambina e c'erano frasi finte della mamma: "Sei arrivata a riempire la nostra vita di luce. Sei la parte più pura di noi, il nostro miracolo più grande. Ti amerò in ogni respiro, in ogni sogno, in ogni passo che farai. Perché tu sei la mia eternità". Tutto inventato, di sana pianta.

Tutte le news di Spettacolo

