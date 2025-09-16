"Giulia De Lellis e Tony Effe figlia: è nata", la fake news virale: "Che paura..."

Le fake news, si sa, sono ormai (purtroppo) all'ordine del giorno. Ma annunciare una nascita, con tanto di foto e dichiarazioni dei genitori, forse supera davvero tutto, buongusto compreso. Succede che la gravidanza dell'influencer e imprenditrice Giulia De Lellis sia agli sgoccioli della prima gravidanza: a breve arriverà Priscilla. Il papà è il cantante Tony Effe. La gravidanza, come detto, è alle battute finali ma qualcuno, su una pagina social, ha deciso di dare in anteprima l'annuncio della nascita. Con tanto di foto di una neonata e presunte dichiarazioni da parte dei neo genitori. Una fake news totale che, giustamente, Giulia De Lellis ha denunciato.