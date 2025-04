Giulia De Lellis incinta, Tony Effe presto papà. E spunta già il nome del bebè

Giulia De Lellis è incinta di Tony Effe. La notizia circola da settimane ma solo ora trova conferma grazie ai paparazzi di Chi, che hanno fotografato le nuove rotondità dell'influencer e imprenditrice. Il rapper e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno trascorso un weekend a Villa D’Este, ma non sono in due. Sotto l’ampia giacca di lei, un pancino appena accennato svela la lieta notizia: in autunno diventeranno genitori. "In questi scatti esclusivi, la proprietaria del beauty brand Audrer, appare con un pancino sospetto e, quando alza la T-shirt per fotografarlo, si scioglie ogni dubbio. - scrive la rivista - Abituata a condividere selfie quotidianamente con 5,5 milioni di follower, questa volta ne scatta uno da mandare solo ai pochissimi che sono a conoscenza della gravidanza. Che, a giudicare dalla rotondità appena accennata, è ancora ai primissimi mesi". Stando ad alcune indiscrezioni riportate nei giorni scorsi dall'esperta di gossip Deianira Marzano, Giulia e Tony sarebbero in attesa di una bambina e la De Lellis avrebbe già scelto il nome: Priscilla.