Sinner, la voce rotta per Chiara Ferragni, i figli e la scaletta: cosa è successo al concerto di Fedez

È tornato Fedez. A fare musica, a cantare, ma anche a far parlare di sé per quello che dice. Il rapper è tornato al Forum di Assago, sei anni dopo l'ultima volta, con un concerto che è diventato immediatamente virale. Per le canzoni (può piacere o meno, ma ha un repertorio di successi radiofonici e di streaming) e per quello che ha detto tra un brano e l'altro. Davanti ai genitori, agli amici e ai figli Leone (7 anni) e Vittoria (4), Fedez si è scusato per le parole su Sinner e ha dedicato ai bambini e all'ex moglie Chiara Ferragni parole molto sentite.

Fedez, la dedica ai figli e a Chiara Ferragni: cosa ha detto

Eccole: "Le nostre vite vanno avanti ma la storia non si cancella. Non rinnegherò mai il legame che ha dato vita ai nostri splenditi figli. Ci sono nodi che non si sciolgono”, ha detto Fedez con la voce rotta dopo aver intonato il brano "Allucinazione collettiva". Quando è stato il turno di: "Prima di ogni cosa" ha pensato ai bambini: "Questa è per voi, vi voglio bene". Poi è toccato a Sinner: la bufera che si è scatenata dopo l'infelice paragone tra l'accento di Jannik e quello di Hilter non ha lasciato indifferente Fedez. Anche per motivi legali (c'è un esposto in procura), Fedez ha voluto chiarire e, soprattutto, si è voluto scusare: "Per questo concerto ho preparato delle barre inedite e l’ho fatto anche su "Tutto il contrario". Ci tengo a spiegare il ragionamento, mi rendo conto non fosse chiaro. Questo è un brano in cui prendo una tesi e la porto all’esasperazione. Volevo utilizzare lo stesso paradosso degli atleti che nascono e vivono in Italia e non sono considerati italiani per il colore della pelle e applicarlo al più grande sportivo vivente del nostro Paese. Mi è riuscito malissimo e l’unica cosa che posso fare è chiedere scusa”.

Fedez e le scuse a Sinner, le reazioni sui social

Il video di Fedez che si scusa con Sinner è diventato immediatamente virale. Qualcuno ha gradito ("così si fa") qualcun altro ha pensato "a una furbata, toccare Jannik in questo momento in Italia è impossibile". La verità, forse, sta nel mezzo: Fedez magari davvero non voleva essere offensivo, ma una volta capito che l'effetto negativo era più grande del battage pubblicitario, è corso ai ripari.

Scaletta Fedez Forum Assago

Alla fine, quindi, spazio alla musica. E stasera si replica. Con questa scaletta:

Bimbi per strada

Sapore

Assenzio

Pensavo fosse amore e invece…

Tutto il contrario

Faccio brutto

Bella storia

Generazione bho

Problemi con tutti (Giuda)

21 grammi

L’hai voluto tu

Sembra semplice

Piccole cose

Meglio del cinema

Disco Paradise

La dolce vita

Italiana

Prima di ogni cosa

L’amore eternit

Sexy shop feat. Emis Killa

Battito

Bella stronza feat. Marco Masini

Si scrive schiavitù si legge libertà

Cigno Nero feat. Francesca Michielin

Chiamami per nome feat. Francesca Michielin

Magnifico feat. Francesca Michielin

Allucinazione collettiva

Bocciofili

Dai cazzo

Alfonso Signorini (Eroe nazionale

Mille feat. Orietta Berti

Vorrei ma non posto

Senza pagare