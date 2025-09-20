Sinner, la voce rotta per Chiara Ferragni, i figli e la scaletta: cosa è successo al concerto di Fedez

È tornato Fedez. A fare musica, a cantare, ma anche a far parlare di sé per quello che dice. Il rapper è tornato al Forum di Assago, sei anni dopo l'ultima volta, con un concerto che è diventato immediatamente virale. Per le canzoni (può piacere o meno, ma ha un repertorio di successi radiofonici e di streaming) e per quello che ha detto tra un brano e l'altro. Davanti ai genitori, agli amici e ai figli Leone (7 anni) e Vittoria (4), Fedez si è scusato per le parole su Sinner e ha dedicato ai bambini e all'ex moglie Chiara Ferragni parole molto sentite.
Fedez, la dedica ai figli e a Chiara Ferragni: cosa ha detto
Eccole: "Le nostre vite vanno avanti ma la storia non si cancella. Non rinnegherò mai il legame che ha dato vita ai nostri splenditi figli. Ci sono nodi che non si sciolgono”, ha detto Fedez con la voce rotta dopo aver intonato il brano "Allucinazione collettiva". Quando è stato il turno di: "Prima di ogni cosa" ha pensato ai bambini: "Questa è per voi, vi voglio bene". Poi è toccato a Sinner: la bufera che si è scatenata dopo l'infelice paragone tra l'accento di Jannik e quello di Hilter non ha lasciato indifferente Fedez. Anche per motivi legali (c'è un esposto in procura), Fedez ha voluto chiarire e, soprattutto, si è voluto scusare: "Per questo concerto ho preparato delle barre inedite e l’ho fatto anche su "Tutto il contrario". Ci tengo a spiegare il ragionamento, mi rendo conto non fosse chiaro. Questo è un brano in cui prendo una tesi e la porto all’esasperazione. Volevo utilizzare lo stesso paradosso degli atleti che nascono e vivono in Italia e non sono considerati italiani per il colore della pelle e applicarlo al più grande sportivo vivente del nostro Paese. Mi è riuscito malissimo e l’unica cosa che posso fare è chiedere scusa”.
Fedez e le scuse a Sinner, le reazioni sui social
Il video di Fedez che si scusa con Sinner è diventato immediatamente virale. Qualcuno ha gradito ("così si fa") qualcun altro ha pensato "a una furbata, toccare Jannik in questo momento in Italia è impossibile". La verità, forse, sta nel mezzo: Fedez magari davvero non voleva essere offensivo, ma una volta capito che l'effetto negativo era più grande del battage pubblicitario, è corso ai ripari.
Scaletta Fedez Forum Assago
Alla fine, quindi, spazio alla musica. E stasera si replica. Con questa scaletta:
Bimbi per strada
Sapore
Assenzio
Pensavo fosse amore e invece…
Tutto il contrario
Faccio brutto
Bella storia
Generazione bho
Problemi con tutti (Giuda)
21 grammi
L’hai voluto tu
Sembra semplice
Piccole cose
Meglio del cinema
Disco Paradise
La dolce vita
Italiana
Prima di ogni cosa
L’amore eternit
Sexy shop feat. Emis Killa
Battito
Bella stronza feat. Marco Masini
Si scrive schiavitù si legge libertà
Cigno Nero feat. Francesca Michielin
Chiamami per nome feat. Francesca Michielin
Magnifico feat. Francesca Michielin
Allucinazione collettiva
Bocciofili
Dai cazzo
Alfonso Signorini (Eroe nazionale
Mille feat. Orietta Berti
Vorrei ma non posto
Senza pagare