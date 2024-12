Chiara Ferragni e Fedez sono ufficialmente separati: entro sei mesi il divorzio

Chiara Ferragni e Fedez non sono più una coppia neppure per la legge: chi sperava in una riconciliazione dovrà arrendersi. Il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione tra l'influencer e il rapper. La decisione è stata presa dai giudici che hanno confermato le condizioni concordate dai coniugi con il ricorso depositato nel mese di novembre.

Gli avvocati del cantante, Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, contattati dall'Ansa, hanno confermato che, "nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio, come richiesto espressamente con un unico atto dal cantante e dall'influencer che, raggiungendo in breve tempo un accordo complessivo hanno dimostrato notevole maturità e disponibilità reciproca nell'interesse dei loro figli".