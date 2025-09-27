Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Federica Pellegrini e il video con i tacchi a spillo, il commento del marito Matteo Giunta è virale

La mitica campionessa di nuoto alle sfilate milanesi ha stregato tutti: il retroscena
1 min

Federica Pellegrini ha stregato tutti alle sfilate milanesi. In forma, tonica, felice: la mitica campionessa di nuoto è una delle protagoniste alla Fashion Week. Ospite del brand Le Silla, da sempre uno dei preferiti, Pellegrini ha pubblicato un post con le immagini più belle con indosso degli stivali con tacchi a spillo. Subito è arrivato il commento ironico del marito, Matteo Giunta, diventato virale: "Eeeeh vabbè", ha scritto con due emotico, un diavoletto e un cuore.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: i siparietti social

Non è la prima volta che i due scherzano sui social. La figlia, Matilde, di un anno e mezzo, viene giustamente mostrata con il contagocce, ma Federica e Matteo sulla loro quotidianità concedono qualcosa in più. E spesso commentano l'uno le storie o i post dell'altra. E i fan apprezzano.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo

Da non perdere

Federica Pellegrini e Giunta festeggianoFederica Pellegrini compie 37 anni