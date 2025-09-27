Federica Pellegrini e il video con i tacchi a spillo, il commento del marito Matteo Giunta è virale

Federica Pellegrini ha stregato tutti alle sfilate milanesi. In forma, tonica, felice: la mitica campionessa di nuoto è una delle protagoniste alla Fashion Week. Ospite del brand Le Silla, da sempre uno dei preferiti, Pellegrini ha pubblicato un post con le immagini più belle con indosso degli stivali con tacchi a spillo. Subito è arrivato il commento ironico del marito, Matteo Giunta, diventato virale: "Eeeeh vabbè", ha scritto con due emotico, un diavoletto e un cuore.