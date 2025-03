Federica Pellegrini e la confessione sul secondo figlio: "Ci sono giorni che...". Poi parla del marito Matteo Giunta

"Un secondo figlio? In questo momento passo dal dire 'Ok, ce la possiamo fare' a un bel 'Assolutamente no!'". Così Federica Pellegrini, intervistata da 'Chi' (domani, mercoledì 26 marzo, in edicola) traccia un bilancio dei suoi 15 mesi da mamma e sulla possibilità di un secondogenito confessa: "Dipende un po' dalle giornate, però ora è presto", sottolinea l'ex nuotatrice. "Matilde ha ancora bisogno di noi, non va ancora al nido. Che cosa sogno per mia figlia? Non tifo perché diventi una campionessa, ma perché si innamori dello sport". Poi spiega: "La differenza tra l'innamorarsi e il volere diventare un campione è sottile, ma c'è. E poi spesso capita che, se ti innamori di qualcosa, pian piano i risultati arrivano".