Floriana Secondi: "Il mio compagno Angelo ha un tumore. Mio cugino è stato ucciso"

Non è un periodo facile per Floriana Secondi: Angelo, il suo compagno estraneo al mondo dello spettacolo, sta lottando contro un tumore ai polmoni . "Angelo, un uomo che non ha mai fumato una sigaretta, ha scoperto due anni fa di avere un tumore ai polmoni. Sono due anni che combattiamo questa cosa", ha confidato la commentatrice della nuova edizione del Grande Fratello con Simona Ventura . Parlando del loro rapporto oggi, Floriana ha aggiunto: "All'inizio ha cercato di allontanarmi perché aveva paura, ma adesso questa cosa ci ha uniti ancora di più". I due stanno insieme da oltre un decennio : "Sono 13 anni di amore, di crescita personale. Non ho mai conosciuto una persona così bella nella mia vita. Mi ha rieducata all'amore. Mi ha dato il senso di famiglia".

Floriana Secondi a Verissimo parla del tumore del compagno e della morte del cugino

Non solo il tumore di Angelo, gli ultimi due anni sono stati davvero devastanti per Floriana Secondi. "Io da due anni a questa parte ho subìto cose troppo forti… - ha confidato a Silvia Toffanin - Una è legata alla perdita di mio cugino…Non l’ho mai raccontato…Era lo chef Manuel Costa, quello chef a cui hanno sparato in testa due anni fa a Roma in centro alle 19.30 (ucciso dall'ex socio per alcuni vecchi problemi del passato, ndr)". Una perdita che ha devastato Floriana ma anche suo figlio Domiziano, nato diciassette anni fa da un rapporto oggi concluso: "Ha avuto un crollo totale… Era molto legato…".

Floriana Secondi ha scoperto di avere un altro fratello segreto

Tra le tante cose Floriana Secondi ha scoperto anche di avere un fratello segreto. "A febbraio ho scoperto di avere un altro fratello…È figlio di mia madre…E’ stato adottato ed è completamente l’opposto dell’altro mio fratello e di mia sorella…Si chiama Fabio…". La 48enne ci ha però tenuto a dire che non è sicuro chi sia il padre: "C’è il dubbio che possa essere di mio padre o di questo suo compagno storico. Fa il tassista e ha 38 anni". Fino ad oggi erano noti solo i due fratelli Enrico ed Eleonora. Del primo Floriana ha parlato più volte, visto che ha scoperto questo legame di parentela solo in età adulta. E ora, a quanto pare, la storia si ripete.