Clamoroso al Grande Fratello 2025: due concorrenti rischiano la squalifica prima di entrare!

Grande Fratello, due concorrenti già a rischio squalifica!

Secondo quanto riportato dagli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano, i due concorrenti in discussione starebbero rischiando di essere squalificati ancor prima dell'inizio del programma. Il motivo sarebbe un loro incontro a Roma, con il regolamento del programma che da anni impone ai concorrenti di non avere contatti prima dell’inizio del programma per preservare la spontaneità del gioco. "Pare che lui e lei si siano beccati ai provini e coincidenza vuole che siano stati scelti entrambi. Adesso, a quanto mi dicono, i due si stanno già sentendo in gran segreto. Chissà se entreranno già con una love story in partenza o se faranno finta di niente davanti alle telecamere“. I nomi dei due concorrenti non sono stati svelati e non è ancora chiaro come agirà la produzione del programma in risposta a queste indiscrezioni.