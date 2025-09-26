Clamoroso al Grande Fratello 2025: due concorrenti rischiano la squalifica prima di entrare!

Cresce l'attesa per il ritorno del Grande Fratello su Canale 5, al via il prossimo lunedì 29 settembre. La nuova edizione, che sarà condotta da Simona Ventura, vedrà la presenza solo di volti sconosciuti al grande pubblico, staccandosi dalle ultime edizioni con la presenza di VIP. Non mancheranno però scandali e polemiche, con una prima bufera su due concorrenti, ancora prima di entrare nella casa del Grande Fratello.
Grande Fratello, due concorrenti già a rischio squalifica!
Secondo quanto riportato dagli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano, i due concorrenti in discussione starebbero rischiando di essere squalificati ancor prima dell'inizio del programma. Il motivo sarebbe un loro incontro a Roma, con il regolamento del programma che da anni impone ai concorrenti di non avere contatti prima dell’inizio del programma per preservare la spontaneità del gioco. "Pare che lui e lei si siano beccati ai provini e coincidenza vuole che siano stati scelti entrambi. Adesso, a quanto mi dicono, i due si stanno già sentendo in gran segreto. Chissà se entreranno già con una love story in partenza o se faranno finta di niente davanti alle telecamere“. I nomi dei due concorrenti non sono stati svelati e non è ancora chiaro come agirà la produzione del programma in risposta a queste indiscrezioni.