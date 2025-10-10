Roast in Peace, il nuovo programma con Totti: come funziona e dove vederlo

Francesco Totti è tornato in televisione, protagonista dell'inedito e accattivante comedy show Roast in Peace . Il meccanismo del format è presto detto: quattro celebrità "defunte" e sei comici pronti a commemorarle a modo loro. L'obiettivo è uno: individuare il comico più cattivo, quello che non si ferma neanche di fronte alla morte. Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono pronti ad “onorare” così la memoria dell'ex calciatore giallorosso ma anche quella di Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini . Uno spietato funerale guidato da una officiante d'eccezione: Michela Giraud.

Dove guardare Roast in Peace con Totti e quanti episodi sono

Roast in Peace è prodotto da Stand By Me in collaborazione con Prime Video ed è disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia dal 9 ottobre. In tutto sono sei episodi. Ogni cerimonia funebre è dedicata a smontare, pezzo per pezzo, le particolarità e le contraddizioni dei personaggi famosi. L’ex capitano della Roma ha dimostrato un’ironia fuori dal comune e, tra tutti, è stato il morto che ha messo più in soggezione i sei comici.

Il roast è un genere molto amato dagli americani

Il “roast” è un genere comico molto noto nella cultura americana. I Comedy Central Roasts, infatti, hanno visto celebrities del calibro di Charlie Sheen, Justin Bieber, James Franco sedersi sul palco per farsi letteralmente “distruggere”. È un rito di passaggio, un modo per dimostrare di avere abbastanza senso dell’umorismo per ridere di se stessi davanti a milioni di persone. Roast in Peace non si limita a importare il format americano: lo riveste con un’eleganza macabra tutta italiana, aggiungendo la scenografia del funerale.