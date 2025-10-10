Roast in Peace, il nuovo programma con Totti: come funziona e dove vederlo

Francesco Totti è tornato in televisione, protagonista dell'inedito e accattivante comedy show Roast in Peace. Il meccanismo del format è presto detto: quattro celebrità "defunte" e sei comici pronti a commemorarle a modo loro. L'obiettivo è uno: individuare il comico più cattivo, quello che non si ferma neanche di fronte alla morte. Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase sono pronti ad “onorare” così la memoria dell'ex calciatore giallorosso ma anche quella di Selvaggia Lucarelli, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini. Uno spietato funerale guidato da una officiante d'eccezione: Michela Giraud.
Dove guardare Roast in Peace con Totti e quanti episodi sono
Roast in Peace è prodotto da Stand By Me in collaborazione con Prime Video ed è disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia dal 9 ottobre. In tutto sono sei episodi. Ogni cerimonia funebre è dedicata a smontare, pezzo per pezzo, le particolarità e le contraddizioni dei personaggi famosi. L’ex capitano della Roma ha dimostrato un’ironia fuori dal comune e, tra tutti, è stato il morto che ha messo più in soggezione i sei comici.
Il roast è un genere molto amato dagli americani
Il “roast” è un genere comico molto noto nella cultura americana. I Comedy Central Roasts, infatti, hanno visto celebrities del calibro di Charlie Sheen, Justin Bieber, James Franco sedersi sul palco per farsi letteralmente “distruggere”. È un rito di passaggio, un modo per dimostrare di avere abbastanza senso dell’umorismo per ridere di se stessi davanti a milioni di persone. Roast in Peace non si limita a importare il format americano: lo riveste con un’eleganza macabra tutta italiana, aggiungendo la scenografia del funerale.