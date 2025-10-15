This is Me con Silvia Toffanin: quando va in onda, orario, canale. Tra gli ospiti anche Ibrahimovic

This is Me, ospiti prima puntata 15 ottobre: c'è anche Ibrahimovic

Nella prima puntata di This is Me, si racconterà a Silvia Toffanin Zlatan Ibrahimovic. Icona mondiale del calcio e simbolo di carisma e determinazione, vincitore di oltre trenta trofei e realizzatore di più di cinquecento gol nei club più prestigiosi d’Europa. Ci sarà poi Laura Pausini, popstar di fama internazionale con oltre 70 milioni di album venduti. Ha all’attivo più di 220 dischi di platino e ha vinto premi di prestigio mondiale tra cui un Golden Globe e un Grammy. E ancora: Gigi D’Alessio, seguitissimo cantautore e musicista che ha collezionato 3 dischi di diamante e più di 100 dischi di platino. Con le sue canzoni continua a unire e coinvolgere intere generazioni e a riempire gli stadi e le piazze sia in Italia che all’estero. Ci saranno poi Alberto Tomba, campione olimpico di sci in grado di trasformare ogni gara in un evento nazionale che teneva incollata alla tv l’Italia intera per tifare per lui e festeggiare i suoi successi, tra cui: tre ori olimpici, due ori mondiali e 50 vittorie in coppa del mondo; Deborah Compagnoni, regina dello sci italiano tre volte campionessa olimpica, tre medaglie d’oro ai Campionati Mondiali del 1996 e 16 volte vincitrice nelle gare individuali della Coppa del Mondo, affermandosi così come una delle atlete più vincenti dello sci alpino italiano; Eleonora Abbagnato, simbolo dell’eleganza della danza classica nel mondo, Étoile dell’Opéra di Parigi e dal 2015 direttrice del Teatro e del corpo di ballo dell’Opera di Roma. E ancora: Christian De Sica attore, regista e showman, figlio d’arte e volto simbolo della commedia all’Italiana, artista amato e celebrato da generazioni di spettatori per la sua versatilità nell’interpretare sia ruoli comici che profondi ed impegnati; Flavia Pennetta leggenda del tennis italiano, prima azzurra nella Top10 WTA e vincitrice degli US Open nel 2015.

This is Me, dove e quando vederlo in tv e in streaming: orario e canale

This is Me andrà in onda su Canale 5 mercoledì 15 ottobre, alle ore 21.30 circa, subito dopo La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Sarà possibile seguirlo anche in streaming su Mediaset Infinity.