giovedì 16 ottobre 2025
2 min
Grande Fratello, Ivana Castorina: "Ero un uomo. Oggi sono rinata e sposata"

La concorrente di Simona Ventura racconta il suo percorso di transizione al GF 2025: dalla sofferenza all'accettazione, oggi è felice, con un marito e senza etichette
TagsGrande Fratello

Il Grande Fratello 2025 è ufficialmente entrato nel vivo. A tenere accesa l’attenzione del pubblico è Ivana Castorina, entrata nella Casa durante la terza puntata condotta da Simona Ventura. Tra i volti più autentici e coraggiosi di questa edizione, la gieffina ha scelto di condividere con le coinquiline Grazia Kendi e Giulia Saponariu un momento di grande intimità e verità: il racconto del suo percorso di transizione da uomo a donna.

Ivana Castorina del Grande Fratello era un uomo: la storia

Ivana Castorina ha parlato al Grande Fratello della sua identità di donna trans, regalando al pubblico uno dei momenti più emozionanti della stagione. "Ho vissuto due vite, e la prima è stata molto dura, fatta anche di discriminazioni e repressione", ha raccontato. "Da bambina mi mettevo i teli in testa per simulare i capelli lunghi e giocavo con le Barbie. I ragazzini aspettano i 18 anni per la patente, per diplomarsi… io ho aspettato i 18 anni per essere libera". Ha dunque continuato: "Un giorno le ho detto: ‘Questa è l’ultima volta che mi vedi’. Lei mi ha fermata chiedendomi: ‘E se cambi idea?’. Le ho risposto: ‘Io non cambierò mai idea, perché tuo figlio non è mai esistito’". Da quel momento, la madre ha scelto di camminare accanto a lei, sostenendola con amore lungo tutto il suo percorso. "Non è stato facile, ma poi è andata. Io sono quella che sono grazie alla mia mamma", ha detto Ivana con gratitudine.

Ivana Castorina del Grande Fratello è sposata

"Sono stata una persona transessuale, ho concluso il mio percorso a 19 anni e oggi sono Ivana, 36 anni, di Catania, sposata con Toni e operaia metalmeccanica: non ho nessuna etichetta!", ha affermato Ivana del Grande Fratello con orgoglio. Una dichiarazione potente, che ha ricevuto il sostegno e l’ammirazione delle altre concorrenti.

