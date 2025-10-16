Flavia Pennetta a This is Me, le parole su Fognini emozionano tutti

Tennis, traguardi, maternità e amore: Flavia Pennetta si è raccontata senza filtri nella prima puntata di This Is Me , il programma del mercoledì sera condotto da Silvia Toffanin . L'ex tennista ha ripercorso con emozione i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita privata, rivelando quanto la famiglia sia sempre stata al centro del suo mondo: "Ho iniziato a giocare perché tutti in famiglia giocavano, ma non c'è mai stata pressione. Per me il tennis era un sogno, il mio primo grande amore".

Flavia Pennetta a This is Me parla di Fabio Fognini e dei figli

Flavia Pennetta ha parlato nel salotto di Silvia Toffanin anche del desiderio di maternità, vissuto con qualche timore: "Temevo che il mio fisico non fosse pronto, lo stress era tanto. Ma sono stata fortunata". Oggi è mamma di tre figli: Federico (2017), Farah (2019), Flaminia (2021). A completare il quadro, l’amore con Fabio Fognini, con il quale ha inizialmente condiviso la passione per il tennis e poi tutte le sfide della quotidianità. "Ho avuto la fortuna di trovare la persona che non avrei mai pensato in vita mia dopo una delusione d'amore: Fabio Fognini, mio marito. La mia famiglia è il mio trofeo più grande. Condividere questo con un uomo che ha fatto il tuo percorso, dove ci unisce l’amore per il nostro sport, è ancora più bello", ha detto Flavia. Una dichiarazione d'amore in piena regola che ha commosso tutti.

Flavia Pennetta e il tradimento dell'ex fidanzato Carlos Moya

Prima di sposare Fabio Fognini, Flavia Pennetta è stata fidanzata con il tennista spagnolo Carlos Moya. La loro relazione, iniziata nel 2000, è durata diversi anni prima di concludersi a causa di un tradimento da parte di Moya. "Dopo aver perso un match in cinque minuti, lo chiamai per capire cosa fosse successo. Mi rispose che tutto andava bene, ma poi mi rivelò che alcune foto con una mia amica a Amsterdam erano apparse su un giornale. - ha raccontato qualche tempo fa Flavia alla stampa - Gli chiesi: 'Cosa state facendo?' e lui rispose: 'Ci baciamo'. A quel punto, crollai, svenendo a terra. Persi 11 chili in sei giorni: non mangiavo, non dormivo, non respiravo".