Flavia Pennetta e il tradimento dell'ex Moya: "Svenuta, ho perso 11 chili"

Il tradimento di Moya

Flavia Pennetta ha così ricordato quel momento doloroso: "Andiamo a dormire, buonanotte amore. Il giorno dopo sto giocando un match contro la Cibulkova, che a fine set va in bagno. Ne approfitto per sbirciare il telefonino, c'è un messaggio di Carlos: chiamami. Oddio, è morto qualcuno, penso". Ma poi: "Perdo l'incontro in cinque minuti, lo richiamo: cosa è successo? Tutto bene, dice lui, però sono uscite su un giornale delle foto con una mia amica a Amsterdam… E cosa state facendo, chiedo? Ci baciamo, risponde. Spatapam, sono caduta in terra, svenuta. Ho perso 11 chili in sei giorni: non mangiavo, non dormivo, non respiravo. L'avevo idealizzato, dopo l'ho capito. E invece mi ha fatto il regalo più bello e prezioso: lui poi si è sposato con l’amore della sua vita, a me ha ridato la vita. A Carlos, che mi ha messo le corna, devo dire grazie perché se fossi rimasta con lui avrei smesso molto prima e non avrei mai vinto quello che ho vinto".