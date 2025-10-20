La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime. Mega vincita per Daniela da Sabaudia

Attimi di commozione a La Ruota della Fortuna . La nuova campionessa, Daniela da Sabaudia, ha emozionato - e non poco - il conduttore Gerry Scotti e la sua valletta Samira Lui. L'insegnante di inglese e francese, in studio con il marito Paolo, è riuscita a vincere 119.800 euro, ossia i 19.800 euro vinti nel corso della gara e 100mila euro conquistati nel gioco finale. Un bel bottino che non ha lasciato indifferente il pubblico in studio e quello a casa.

Samira Lui spiega perché piange a La Ruota della Fortuna

Non è la prima volta che Gerry Scotti e Samira Lui si emozionano a La Ruota della Fortuna: è già accaduto in puntate precedenti. In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni la modella e influencer ha svelato il motivo di questo gesto: "Sono pianti di gioia. Alcuni dicono: “Che vuoi che sia? Ha vinto dei soldi”. Non io. Vengo da una famiglia che non navigava nell’oro, i sacrifici sono stati tanti. I concorrenti che vengono alla Ruota sono brave persone, con la loro famiglia, la loro storia, ci si immedesima".