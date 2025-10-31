Corriere dello Sport.it
Alessia Orro a Verissimo, tutti gli ospiti dell'1 e 2 novembre  

Il mese di novembre inizia all'insegna dello sport per Silvia Toffanin, che parlerà anche di attualità, gossip e cronaca rosa
3 min
Alessia Orro

Silvia Toffanin continua a puntare sugli sportivi per il suo Verissimo. Dopo le interviste a Mattia Furlani, Alessandro Michieletto e Mattia Bottolo, arriva nel salotto della giornalista un'altra campionessa di tutto rispetto: Alessia Orro. Per la pallavolista si tratta della prima volta nel programma di successo di Canale 5, in onda ogni sabato e domenica pomeriggio. Al centro dell'intensa chiacchierata il suo racconto di vita privato e professionale.

Ospiti Verissimo sabato 1 novembre 2025

Sabato primo novembre Silvia Toffanin accoglierà a Verissimo Nicoletta Mantovani che parlerà di Pavarotti 90, il grande tributo che Canale 5 manderà in onda il 5 novembre per celebrare, a 90 anni dalla nascita, il Maestro Luciano Pavarotti. In studio l’attrice Caterina Murino, diventata mamma, dopo un lungo percorso, del piccolo Demetrio Tancredi. Spazio poi a Temptation Island: questa volta ci sarà Rosario Guglielmi, per rispondere alle ultime dichiarazioni della sua ex fidanzata. E ancora, la vita complicata di Karina Cascella e il momento magico della coppia formata da Alex Belli e Delia Duran. Infine, sarà a Verissimo Eda Ece, l’attrice che interpreta Yildiz, la protagonista femminile della serie di Canale 5 Forbidden Fruit.

Ospiti Verissimo domenica 2 novembre 2025

Domenica due novembre a Verissimo Roberto Bolle, re della danza a livello mondiale, che nei giorni scorsi ha ricevuto, all’Università di Firenze, la laurea magistrale honoris causa in Pratiche, Linguaggi e Culture della Comunicazione. Intervista di famiglia per Asia Argento, per la prima volta in studio con i figli Anna Lou e Nicola. Ospite del talk anche l’attore Claudio Amendola, dal 6 novembre al cinema con il film Fuori la verità. E si racconterà a Verissimo, tra storia personale e carriera sportiva, la campionessa del mondo, con la Nazionale di Pallavolo Femminile, Alessia Orro. Inoltre, spazio all’amore tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin, coppia sbocciata a Uomini e Donne che quest’estate è convolata a nozze. Dopo la delicata udienza che si è tenuta martedì 28 ottobre, sarà in studio, Evelina Sgarbi, accompagnata da sua madre Barbara, per commentare cosa sia successo in aula: dall’incontro con suo padre, alla scelta del giudice del Tribunale Civile di Roma di riservarsi la decisione per valutare se Vittorio Sgarbi abbia bisogno o meno di un amministratore di sostegno. E ancora: le parole di Giuseppe Noschese, padre di Michele Noschese, il dj morto questa estate a Ibiza, in circostanze ancora poco chiare.

