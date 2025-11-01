Andrea Delogu, tutti commossi a Ballando con le stelle: Milly Carlucci e il pubblico in lacrime
La conduttrice (e ballerina) assente dopo la morte del fratello: cosa è stato detto in diretta per salutarla
Milly Carlucci e tutto il cast di Ballando con le stelle hanno salutato con affetto e commozione Andrea Delogu, assente questa sera dal programma dopo la morte, in settimana, del fratello di 18 anni. "Al funerale - ha detto Milly Carlucci - è venuto Nikita, il tuo ballerino, in rappresentanza di tutti noi. Ti vogliamo bene, Andrea, e ti aspettiamo. Se sei davanti alla tv o qualcuno ti sta raccontando, sappi che ti aspettiamo qui". Milly Carlucci aveva le lacrime agli occhi e la voce rotta dall'emozione e come lei tutto il pubblico. "Non ci sono parole per lenire un dolore così grande - ha aggiunto Milly Carlucci - però sappi che ti vogliamo un bene immenso e ti aspettiamo a braccia aperte. Speriamo di farti sorridere ancora". Dopo questo toccante messaggio, la trasmissione è ripresa regolarmente. The show must go on, ma con un peso non indifferente sul cuore. Senza voglia di spettacolarizzare nulla, come giusto che sia.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Spettacolo