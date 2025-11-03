I Cesaroni 7 quando iniziano, le risposte e gli spoiler di Claudio Amendola a Verissimo

Nel salotto di Verissimo, Claudio Amendola ha finalmente rotto il silenzio sul futuro de I Cesaroni , la serie cult di Canale 5 ambientata nel cuore della Garbatella. E le sue parole lasciano ben sperare i fan: il ritorno sembra ormai questione di poco tempo. “La torta è pronta”, ha annunciato sorridendo l’attore romano, che nella serie interpreta l’indimenticabile Giulio Cesaroni . “Ho praticamente finito di editare, stiamo ultimando le integrazioni di montaggio e, dopo le prime quattro serate, nelle prossime settimane consegnerò anche le altre due”, ha aggiunto. Oltre ad essere protagonista, Amendola è anche regista della settima stagione della fiction Mediaset.

Quando tornano in onda I Cesaroni

Un modo ironico e diretto, quello di Claudio Amendola per dire che i lavori sulla settima stagione sono quasi completati. L'artista ha poi scherzato con Silvia Toffanin, lanciando alla presentatrice un appello in perfetto stile Cesaroni: "Come sai bene, non dipende da me...ma magari tu puoi metterci una buona parola!". Il riferimento è a Pier Silvio Berlusconi, compagno della conduttrice di Verissimo e amministratore delegato di Mediaset. La Toffanin non si è lasciata scappare l’occasione e ha rilanciato: "Ti aspetto di nuovo, perché dobbiamo svelare la data". E Amendola, senza esitazioni: "Assolutamente sì, su I Cesaroni ho tantissime cose da dire". Indubbiamente le nuove puntate saranno trasmesse nel 2026.

La trama de I Cesaroni 7

La settima stagione de I Cesaroni è ambientata dieci anni dopo gli eventi precedenti e vede Giulio (Claudio Amendola) gestire la famiglia e la casa, ma la bottiglieria è in pericolo a causa di Augusto. I figli di Giulio, Rudi (Niccolò Centioni) e Mimmo (Federico Russo), e Marco (Matteo Branciamore) affrontano le loro sfide adulte, con Marco che ha una figlia adolescente, Marta, frutto della relazione con Eva, ora tornata a Roma. Invece non rivedremo Lucia, Eva e Alice, che hanno preferito non ritornare sul set per dedicarsi ad altri progetti.