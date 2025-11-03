Iva Zanicchi a Belve: i guai col fisco, la pipì dietro al divano e Mina

Iva Zanicchi si è raccontata senza filtri nello studio di Belve , il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Nella puntata in onda martedì 4 novembre, dove non è mancata una caduta della cantante, l’Aquila di Ligonchio , ha ripercorso alcuni momenti iconici della sua carriera, alternando ironia, confessioni e stoccate pungenti. Uno dei momenti più chiacchierati è stato il celebre sketch degli anni ’90 a Carramba che fortuna, quando in diretta tv venne "ipnotizzata" da un mago e si nascose dietro un divano fingendo di fare la pipì. "Era tutto finto?", ha chiesto la Fagnani. "Sono una grande attrice, ho convinto tutti", ha replicato lei con un sorriso.

Iva Zanicchi a Belve tra Mina e i guai col fisco

Non sono mancate a Belve le parole su Mina, la sua "non-rivale" storica: “Non potevi esserle rivale. È un mito perché si è ritirata al momento giusto, ma continua a esserci ogni giorno in tv. Le consiglio di restare a Lugano: se torna, finisce il mito. Tu rimani lì, non ti muovere!”. Quando Francesca Fagnani le ha domandato se ci sia mai stata invidia, Iva ha ammesso: "Invidia no, ma a volte ho provato rabbia". Nel corso dell’intervista, la cantante ha parlato anche dei suoi guai con il fisco: "Le tasse le ho sempre pagate, ma persone che consideravo come genitori mi hanno fregato. Ho venduto tutto, chiesto prestiti, e saldato un conto da 7 miliardi e mezzo". Poi la battuta tagliente: "Volevo donare me stessa, ma non l’hanno accettato".

Iva Zanicchi contro il ritorno di Ok, il prezzo è giusto

Infine Iva Zanicchi a Belve ha bocciato il ritorno in Rai di Ok, il prezzo è giusto, storico programma che ha condotto fino ai primi anni Duemila. "Come può esistere Ok, il prezzo è giusto senza Zanicchi? Se lo fate senza di me, sarà un flop tremendo".