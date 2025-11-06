Meghan Markle torna a recitare dopo otto anni, cosa farà e con chi

Otto anni dopo il suo addio alle scene, Meghan Markle torna là dove tutto era cominciato: davanti alla macchina da presa. L’ex attrice di Suits – oggi moglie di Harry, duchessa di Sussex e madre di due figli – ha deciso di rimettersi in gioco con un nuovo progetto cinematografico girato a Los Angeles. Segnando così ufficialmente il suo ritorno nel mondo dello spettacolo. "Questo è un momento importante per Meghan e segna il suo ritorno a fare ciò che ama veramente", ha dichiarato una fonte della produzione degli Amazon MGM Studios, aggiungendo che la duchessa "è stata sommersa di offerte, ma questa sembrava quella giusta".

In che film tornerà a recitare Meghan Markle e cosa farà

Secondo quanto riportato dalle principali testate americane, Meghan reciterà in Close Personal Friends, una commedia romantica che promette di essere una delle produzioni più attese dell’anno. Al suo fianco, un cast di nomi stellari: Lily Collins (l’amatissima Emily di Emily in Paris), Jack Quaid, Brie Larson e Henry Golding. Per la duchessa si tratterebbe di un cameo, ma il significato simbolico è enorme: non è solo una parte in un film, ma un ritorno alle origini, un modo per riconnettersi con la vecchia Meghan. Un desiderio che la moglie del principe Harry non ha mai davvero nascosto: quello di trovare una nuova identità artistica dopo gli anni trascorsi tra scandali, documentari e progetti mediatici più o meno riusciti.

Meghan Markle torna a recitare, cosa ne pensa il principe Harry

Stando ad indiscrezioni che arrivano sempre da oltreoceano, Harry sarebbe entusiasta di questo nuovo progetto della moglie e la starebbe supportando in pieno. "Il principe Harry, ovviamente, la sostiene molto e vuole semplicemente che Meghan faccia tutto ciò che le procura gioia", hanno spifferato. Negli ultimi anni si è parlato molte volte di divorzio tra i due ma i Sussex sono più uniti e innamorati che mai.