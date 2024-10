Harry e Meghan verso il divorzio, "lei pronta a ricevere un assegno milionario"

Harry e Meghan di nuovo al centro del gossip. Da tempo si vocifera di un divorzio ma pare che nell'ultimo periodo la coppia stia facendo i conti con una terribile crisi. Di recente i due si presentano ad eventi e appuntamenti mondani da soli. Inoltre l'ex attrice non indossa più il costoso anello di fidanzamento che le ha regalato il marito, quello realizzato con alcuni diamanti di Lady Diana: dunque Harry e Meghan stanno divorziando? A pesare sulla questione anche il riavvicinamento del Principe alla royal family : Re Carlo e William sono pronti a riaccogliere Harry ma senza Meghan, che resta sgradita alla corona così come ai sudditi.

La somma che Meghan Markle riceverebbe dal Principe Harry in caso di divorzio

In caso di divorzio, Meghan Markle guadagnerebbe una notevole somma di denaro dal Principe Harry. Anche perché, come riporta Closer Weekly, lei e Harry non hanno firmato alcun accordo prematrimoniale quando sono convolati a nozze nel 2018. Stessa scelta compiuta da William e Kate Middleton quando si sono giurati amore eterno nel 2011. Secondo gli ultimi gossip, Meghan potrebbe chiedere 80 milioni di dollari più la piena custodia dei figli Archie e Lilibet. I bambini resterebbero a vivere in America con la madre mentre Harry tornerebbe in pianta stabile a Londra. Uno scenario pronto a diventare realtà?