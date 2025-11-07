Hanno ucciso l'uomo ragno in chiaro: quando e dove vedere in tv la serie su Max Pezzali e gli 883
Per la prima volta in chiaro, dal 7 novembre ogni venerdì alle 21.30, TV8 porta sullo schermo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno-La leggendaria storia degli 883, la serie Sky Original diretta da Sydney Sibilia che racconta la nascita del duo più amato degli anni ’90: Max Pezzali e Mauro Repetto. In otto episodi, prodotti da Sky Studios e Groenlandia (Gruppo Banijay), la serie unisce nostalgia, musica e ironia in un vero coming-of-age tutto italiano, dove sogni e amicizia si mescolano tra le nebbie di Pavia. A interpretare Max è il giovane Elia Nuzzolo, mentre Matteo Oscar Giuggioli veste i panni di Mauro. Due ragazzi comuni, un po’ sognatori e un po’ goffi, che grazie alla musica trovano la loro strada e scrivono pagine indimenticabili della nostra cultura pop. La regia, firmata da Sydney Sibilia (già dietro a Smetto quando voglio e L’incredibile storia dell’Isola delle Rose), è affiancata da Alice Filippi e Francesco Ebbasta.
Hanno ucciso l'uomo ragno, la trama della serie
Pavia, fine degli anni Ottanta, Max è un giovane appassionato di fumetti e musica americana, con uno spirito ribelle che mal si adatta a una città priva di grandi slanci o motivi per ribellarsi. Dopo aver trascurato gli studi del liceo in favore di nuove amicizie e serate punk, la bocciatura arriva inevitabile. Quello che sembra un fallimento si rivela invece un’occasione decisiva. Nel nuovo liceo, Max conosce Mauro, un compagno di banco con cui condivide l’amore per la musica. Da quel momento, la loro amicizia diventa indissolubile. Compongono le prime canzoni che segneranno la storia degli 883.