Hanno ucciso l'uomo ragno in chiaro: quando e dove vedere in tv la serie su Max Pezzali e gli 883

Per la prima volta in chiaro, dal 7 novembre ogni venerdì alle 21.30, TV8 porta sullo schermo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno-La leggendaria storia degli 883, la serie Sky Original diretta da Sydney Sibilia che racconta la nascita del duo più amato degli anni ’90: Max Pezzali e Mauro Repetto. In otto episodi, prodotti da Sky Studios e Groenlandia (Gruppo Banijay), la serie unisce nostalgia, musica e ironia in un vero coming-of-age tutto italiano, dove sogni e amicizia si mescolano tra le nebbie di Pavia. A interpretare Max è il giovane Elia Nuzzolo, mentre Matteo Oscar Giuggioli veste i panni di Mauro. Due ragazzi comuni, un po’ sognatori e un po’ goffi, che grazie alla musica trovano la loro strada e scrivono pagine indimenticabili della nostra cultura pop. La regia, firmata da Sydney Sibilia (già dietro a Smetto quando voglio e L’incredibile storia dell’Isola delle Rose), è affiancata da Alice Filippi e Francesco Ebbasta.