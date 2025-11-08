Andrea Delogu e l'annuncio di Milly Carlucci in diretta: cosa succede a Ballando con le stelle

ROMA - Novità su Andrea Delogu a Ballando con le stelle , dove partecipa alla gara in coppia con Nikita Perotti. A comunicarle è stata Milly Carlucci, presentatrice dello show televisivo in onda su Rai 1 che ha parlato della conduttrice radiofonica (e ballerina) che nella puntata di oggi (8 novembre) era assente, come del resto era accuduto in quella della scorsa settimana dopo la morte del fratello 18enne in un incidente stradale , avvenuta nei giorni precedenti.

Andrea Delogu e l'annuncio di Milly Carlucci a Ballando con le stelle

"Approfittiamo per mandare un saluto ad Andrea Delogu e per annunciare che la settimana prossima Andrea e Nikita torneranno in pista" ha detto Milly Carlucci in diretta, spiegando poi le modalità del rientro in gara: "Ci sarà uno spareggio all'inizio della puntata - ha spiegato la conduttrice - che vedrà protagonisti Andrea e Nikita insieme alle due coppie che sono in fondo nello spareggio di oggi".